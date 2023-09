Longhi: “Inter, primo campanello d’allarme: Inzaghi ha sbagliato solo una mossa ma…”

"La Real Sociedad ha giocato un calcio straordinario, ci ha messo tutto quello che poteva mettere, pressing, qualità e non solo. L'Inter sì ha fatto cambi, ma quell0 inadatt0 è stato solo uno. Asllani non è Calhanoglu ma anche il turco ieri avrebbe sofferto. Ieri erano sempre aggressivi, ci potevi fare poco. Non andava messo solo Arnautovic. Se non riesci a superare la prima linea, ti serve uno che tiene palla e fa salire la squadra e Arnautovic non è uno così"