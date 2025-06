Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Bruno Longhi è tornato sull'addio di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter. "Lasciamo perdere le parole che ha detto. Non lo considero un campionato di calcio quello, ma se scegli quella direzione lo fai per il motivo economico, per il figlio che è finito nella trattativa e per le critiche che si è beccato ingiustamente a Milano. E' stato uno stillicidio che non meritava".