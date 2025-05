Nel corso di un intervento sulle frequenze di Radio Sportiva, Bruno Longhi ha espresso una posizione forte e chiara in vista della finale di Champions League tra Psg-Inter. “Stasera non tifo Inter, tifo Inzaghi. Perché è stato oggetto di uno stillicidio di critiche da parte di una frangia della tifoseria che non gli riconosce i meriti acquisiti in questi quattro anni”.