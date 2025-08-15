L’ex bomber è sbarcato in Italia per consegnare personalmente all’Atalanta una petizione di 50 pagine, approvata dalla Caf

Gianni Pampinella Redattore 15 agosto - 19:00

Il trasferimento di Ademola Lookman all’Inter rischia di trasformarsi in un caso diplomatico. L’attaccante nigeriano, fresco vincitore dell’ultimo Pallone d’Oro africano, ha già dato il suo assenso al passaggio in nerazzurro, ma le trattative tra Inter e Atalanta sono finite in stallo.

Nella vicenda è intervenuto a sorpresa Didier Drogba, leggenda del calcio ivoriano ed ex stella del Chelsea, oggi ambasciatore globale del calcio africano per la Caf (Confederazione Africana di Calcio). L’ex bomber è sbarcato in Italia per consegnare personalmente all’Atalanta una petizione di 50 pagine, approvata dalla Caf, con l’obiettivo di garantire un processo di trasferimento “equo e trasparente” per Lookman.

"Questa iniziativa sottolinea l'importanza della responsabilità e della giustizia nei trasferimenti calcistici globali, soprattutto quando si tratta di stelle africane - si legge nel tweet di Africa Hub, portale che ha pubblicato la notizia -. Rendiamo omaggio a Drogba per la sua leadership e il suo sacrificio. Questo non è solo calcio, si tratta di proteggere il futuro dell'eccellenza africana sulla scena mondiale".