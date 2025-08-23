(Corriere Bergamo)

Se da un lato tifosi e società hanno chiarito la propria posizione — l’Atalanta lavora in ottica di un graduale reintegro , condizionato al comportamento del giocatore —, dall’altro Ademola Lookman non ha ancora fatto passi ufficiali verso la riconciliazione.

Come sottolinea il Corriere di Bergamo, non è ancora chiara l’intenzione dell'attaccante. "Sui suoi social non ha ancora pubblicato post di scuse, né rimosso quello polemico contro la società e sono ancora assenti riferimenti e foto del suo periodo all’Atalanta. Un silenzio, questo, che non piace ai tifosi, questa volta tutti d’accordo. Chissà che sullo sfondo il suo entourage non stia parlando con l’Atletico Madrid, da sempre interessato pur non avanzando mai una proposta ufficiale (che dovrà essere più alta dei 45 milioni offerti dall’Inter)".