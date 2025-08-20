Ademola Lookman è tornato a Zingonia dopo 17 giorni di assenza ingiustificata. Un ritorno che segna l’ennesimo capitolo di una vicenda fatta di silenzi, comunicati e tensioni, con l’Atalanta che, almeno per ora, ha vinto la sua battaglia: a decidere tempi e modi di un’eventuale cessione sarà sempre il club, non il giocatore come ha ribadito in più di un'occasione Percassi.