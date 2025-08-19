"Si capirà nei prossimi giorni se resterà all'Atalanta dopo la fuga del tre agosto. Il calciatore ha lasciato alle 12.45 il centro sportivo insieme al padre e all'amico. Con lui c'era anche uno dei suoi agenti. Il calciatore si è allenato a parte. È tornato a Bergamo ieri sera dopo due settimane quando dava per scontato che il passaggio all'Inter fosse una pura formalità. Così non è stato. Da quanto ci risulta l'Inter ha interrotto di fatto la trattativa con il club bergamasco e ha cambiato strategia", ha spiegato il giornalista.