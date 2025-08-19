FC Inter 1908
Il giocatore è tornato a Bergamo dopo 15 giorni di assenza: aveva lasciato il ritiro di Zingonia per ribadire la sua volontà di essere ceduto al club nerazzurro
Eva A. Provenzano
Massimiliano Nebuloni, inviato di Skysport a seguito dell'Atalanta, ha spiegato che Ademola Lookman - che era tornato ad allenarsi questa mattina a Zingonia dopo 15 giorni di assenza ingiustificata - ha lasciato il centro sportivo dopo essersi sottoposto ad una seduta individuale.

Del resto, anche prima dell'allontanamento da Bergamo come gesto per ribadire la sua volontà di lasciare il club, si stava allenando a parte per recuperare da un infortunio.

"Si capirà nei prossimi giorni se resterà all'Atalanta dopo la fuga del tre agosto. Il calciatore ha lasciato alle 12.45 il centro sportivo insieme al padre e all'amico. Con lui c'era anche uno dei suoi agenti. Il calciatore si è allenato a parte. È tornato a Bergamo ieri sera dopo due settimane quando dava per scontato che il passaggio all'Inter fosse una pura formalità. Così non è stato. Da quanto ci risulta l'Inter ha interrotto di fatto la trattativa con il club bergamasco e ha cambiato strategia", ha spiegato il giornalista.

(Fonte: SS24)

