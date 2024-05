Intervistato da Lalaziosiamonoi.it oggi a margine di un evento a Roma, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato anche del futuro di Ciro Immobile. "Per quanto riguarda l'aspetto contrattuale abbiamo un contratto sottoscritto con lui e riteniamo che sia un punto di riferimento della società e della squadra. Immobile e Castellanos coppia d'attacco per il prossimo anno? Bisogna chiedere all'allenatore", ha detto il presidente Lotito. Negli ultimi mesi, il nome di Immobile era stato accostato anche all'Inter in chiave mercato.