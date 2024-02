L'organico biancoceleste, che durante il mercato di gennaio non ha ricevuto rinforzi, è competitivo, a detta del patron. "La squadra è attrezzata in tutti i ruoli, sono tutti titolari, sta alla squadra dimostrare il loro valore", spiega Lotito. Gli imprevisti che hanno rallentato il percorso sono stati causati da "problemi di testa, di volontà: ci siamo confrontati con squadre attrezzate e abbiamo fatto bene, mentre con squadre meno attrezzate a volte abbiamo perso". Per quanto riguarda i rinnovi contrattuali, primo tra tutti quello di Felipe Anderson (in scadenza a giugno 2024), Lotito è chiaro: "Un rinnovo è un premio, un'elargizione fatta dalla società, non un obbligo. Se il giocatore ha contribuito alla crescita del club sarà premiato. Non è un argomento che voglio trattare pubblicamente".