Ranieri, poi, boccia l'eventuale playoff e playout in Serie A: "Sono un conservatore, ma per la Serie B è un metodo 'simpatico '"

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match di sabato contro il Milan, Claudio Ranieri ha parlato così anche in ottica lotta salvezza:

"I ragazzi stanno bene, per forza di cose. Sappiamo che ci giochiamo la stagione in queste tre partite. Tre mesi fa avremo firmato per questa situazioni, ma siamo pronti. Partita decisiva sabato? Non credo. Secondo me sarà l'ultima gara quella decisiva. Mi auguro che la Lega faccia giocare queste gare in contemporanea, senza anticipi o posticipi".