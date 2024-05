Finisce in parità la sfida tra Cagliari e Lecce con i sardi in vantaggio grazie al gol di Mina prima del pareggio salentino nel finale griffato Krstovic. Il match, però, è stato condizionato dal rosso, dopo l'ausilio del VAR, a Gaetano per un fallo su Ramadani, giudicato inizialmente da giallo dall'arbitro Marcenaro. Il VAR, Abisso , ha consigliato l'arbitro di campo di rivedere le immagini e così l'ammonizione è diventata espulsione. Ecco il commento di Ranieri:

"Espulsione da VAR? Sì, certo. Sono completamente d'accordo, l'arbitro ha ammonito perché aveva netta la sensazione che Gaetano sia entrato per cercare la palla. Se fate caso, poi, lui alla fine ritrae la gamba per non compirlo. Mi permettete una battuta? Nell'espulsione c'è un Abisso di mezzo, tra darla o non darla. Cosa ho detto all'arbitro per farmi ammonire? Ho detto che mi sembrava che non l'avesse toccato"