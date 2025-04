"Cosa non deve fare l’Inter: contro la Roma i nervi e la stanchezza si accumuleranno, e allora deve dosare le forze, e probabilmente questo sarà il leit motiv di quello che resta del campionato. L’Inter vorrebbe sgasare subito e chiuderla, ma è ormai sfacciatamente chiaro che non ha l’autonomia per reggere 90 minuti, e che spingendo da subito finisce per cedere di schianto nell’ultima mezz’ora. E l’unico vantaggio che ti mette davvero al sicuro è di 3 gol, il che è abbastanza improbabile. Dunque l’Inter contro la Roma deve forse avere più calma e gesso, e lasciare che la Roma venga fuori per stanarla".