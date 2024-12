A partecipare all'assemblea per esprimere la loro preferenza sono stati 138 componenti, chiamati al rinnovo del vertice federale oltre un anno dopo il terremoto provocato dalle dimissioni forzate di Luis Rubiales, imputato in inchieste giudiziarie - fra le quali quella per aggressione sessuale per il 'bacio rubato' a Jennifer Hermoso durante la premiazione dei mondiali femminili di calcio del 2023 - e la breve presidenza di Pedro Rocha.