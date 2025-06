Lucchesi: “Inter, Chivu ha qualità. Dipenderà tanto da un aspetto”

L'analisi del noto dirigente sportivo a proposito del nuovo allenatore nerazzurro e altri temi d'attualità

Daniele Vitiello Redattore/inviato 13 giugno 2025 (modifica il 13 giugno 2025 | 17:02)

“Gattuso in Nazionale? Laddove fosse lui il ct non potrei non essere contento. Ha raccolto meno di quello che può esprimere. Chi lo definisce un motivatore e basta fa un errore di valutazione. E’ un allenatore preparato che cura ogni dettaglio. E’ nella fase professionale più importante, ha grande carisma”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’ex dg del Pisa di Gattuso, Fabrizio Lucchesi, oggi al Guidonia.

Cosa porterebbe Gattuso a questa Nazionale?

“Oltre alle idee di gioco che ne ha da buttare via, è bravo ad entrare nella testa dei giocatori. E’ bravo a prendere il meglio da tutti, il calciatore lo segue. Questi valori in Nazionale non si sono visti molto, anche se non è che la Nazionale esprima grandi valori. Questo offre il convento e dovremo fare di necessità virtù”.

Andremo al Mondiale?

“Il percorso è in parte compromesso ma c’è ancora spazio per recuperare e bisogna crederci fino in fondo”. Cosa si aspetta dal nuovo corso azzurro? “Sicuramente grande vitalità. Come quando si cambia un allenatore in un club c’è una scossa. Gattuso porterebbe energia, quella chimica e quello spirito che purtroppo non abbiamo notato per ammissione di Luciano Spalletti”.

Cosa ha sbagliato Spalletti?

“Gli allenatori quando non vincono sbagliano qualcosa. Non credo gli vadano date tante responsabilità. Ha fatto le scelte che la situazione gli offriva. Ritengo che le disponibilità umane a sua disposizione fossero limitate. Oggi esprimiamo poco. Ma Gattuso alla squadra può dare energia nuova e qualche idea di gioco”.

Panchine in A: Conte è rimasto a Napoli…

“Credevo che Conte andasse via. Ma è rimasto perché De Laurentiis è stato un campione: ha capito l’errore di due anni fa e ha garantito al tecnico una continuità di crescita. Chi glielo fa fare di lasciare il Napoli con la possibilità di fare la storia?”

E l’Inter con Chivu?

“Chivu ha tante qualità. E’ giovane ma inesperto per una squadra complicata. Però conosce bene la piazza nerazzurra, pregi e difetti di quell’ambiente. Da parte di Marotta è stata una scelta in controtendenza puntando su un allenatore che si farà. Dovrà dimostrare. Tanto dipenderà dai giocatori che avrà a disposizione”.