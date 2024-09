Intervenuto in conferenza stampa, Luis Enrique, tecnico del Paris Saint-Germain, ha risposto così alla domanda in merito alla stanchezza di Achraf Hakimi visti i tanti impegni: "In Francia si tocca il legno per avere fortuna. Le prestazioni di Hakimi sono al massimo dal punto di vista fisico e tecnico. Cerchiamo di prenderci cura dei nostri giocatori al meglio, abbiamo molto tempo per gestire le situazioni personali".