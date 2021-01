Ibra provoca, Lukaku ci cade: giallo al nerazzurro. Era diffidato e salterebbe la semifinale

Dopo l’ennesimo fallo Lukaku si è lamentato. Punizione per l’Inter e le due squadre tutte nell’area rossonera per la punizione. Ma Ibra dice qualcosa a Romelu e lui non ci sta, va verso il giocatore svedese, cercano di fermarlo, la provocazione a distanza continua e finisce che Valeri estrae il giallo per il nerazzurro. Che è diffidato e se la squadra di Conte, al momento sotto per 1-0 nel derby, passasse salterebbe la gara di andata delle semifinali. Nella stessa occasione è stato ammonito anche Ibrahimovic, i due hanno avuto un confronto a distanza ravvicinata.