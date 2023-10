Lukaku, Biasin: “Mourinho non capisce o finge di non capire una cosa. Nessuno si è…”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro lo Slavia Praga, José Mourinho ha parlato del ritorno a San Siro di Romelu Lukaku. Lo Special One non ha risparmiato qualche frecciata: "Non sapevo che Lukaku fosse così importante a Milano, ciò che ha fatto con lo scudetto e i trofei vinti lo hanno fatto 200 giocatori nella storia dell'Inter. Non pensavo fosse così importante per loro. Dall'Inter alla Roma per aiutare il suo mister è un dramma. Ma Calhanoglu dal Milan all'Inter è una meraviglia... Cannavaro dall'Inter alla Juve no problem, Vieri dall'Inter al Milan no problem. L'attesa di Milano perLukaku è diventata una cosa che spaventa. Non pensavo fosse così importante nella storia di un club come l'Inter".