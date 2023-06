Repubblica – Inter, Lukaku ha bisogno d’affetto. Solo così diventa infallibile

Del futuro di Lukaku in mezzo alla trattativa tra Inter e Chelsea e alla possibile offerta del Milan ha parlato il quotidiano Repubblica: "Romelu Lukaku ha bisogno d’affetto. In prestito, a titolo definitivo, in nazionale, in campionato, in coppa. La sintesi tecnico-tattica-umana è la stessa: Lukaku ha bisogno d’affetto. Il gigante agogna una carezza. Solo così “l’uomo che ha sbagliato un gol da 3 metri” (disse Guardiola) diventa infallibile. Guardatelo con la maglia del Belgio. Il nuovo ct, Domenico Tedesco, gli ha dato la fascia da capitano, a scapito dell’infido Courtois. Risultato: 6 reti in 4 partite. Ali e terzini hanno lui come terminale. E la mette dentro. Sostiene Antonio Conte che bisogna sapere come farlo giocare. Un’ipotesi: titolare, al centro del progetto".

"Riguardate i suoi clamorosi errori contro il City e ai Mondiali contro la Croazia. Notate cosa accomuna quelle sue due partite: è subentrato nel 2° tempo. La folla si accende, i compagni ci credono, ma lui no. Spaccare le partite? Può farlo, ma non in quelle che contano veramente. Ha uno strano destino, Lukaku. Non trova casa, né pace. Non impara dai propri errori. È di nuovo in mezzo al mercato, ma gli ambulanti che urlano il suo nome stanno perdendo la voce, abbassando il prezzo, e lui ha la tentazione dell’ennesimo sbaglio. Ha voluto tornare al Chelsea, tornare all’Inter, incontrato l’inevitabile delusione delle seconde volte. Ora vorrebbe restare, ma gli sorge il dubbio che non lo terrebbero per amore. E allora piuttosto un passo più in là, verso un precipizio sentimentale".