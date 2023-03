Lukaku lontano dal top della forma: “Solo Conte ce l’ha fatta. Gli allenamenti di Inzaghi…”

"Il mistero Lukaku continua. Il rigore contro lo Spezia, infatti, ha soltanto confermato la sua infallibilità dal dischetto in maglia nerazzurra, ma non ha sgombrato il campo ai tanti dubbi che continuano ad aleggiare sulla sua effettiva condizione atletica, anzi". È questo l'incipit dell'articolo del Corriere dello Sport su Romelu Lukaku. Il gol con lo Spezia, su rigore, non 'salva' la sua prestazione, tenuto conto delle difficoltà del belga fisiche e tattiche.

"In quasi due mesi, però, la forma si può, anzi si deve recuperare. E allora il dubbio è che i metodi di allenamento di Inzaghi non siano congeniali a Big Rom. O, forse, sarebbe più giusto dire, alla luce del suo percorso, che soltanto Conte nella sua carriera è stato in grado di portarlo al massimo delle potenzialità. Gli altri allenatori, invece, quindi anche l’attuale tecnico nerazzurro, si sono fermati prima. Ed è chiaro che una considerazione del genere solleva interrogativi per il futuro", spiega il Corriere dello Sport che si domanda se sia conveniente, per l'Inter, rinnovare il prestito di Lukaku col Chelsea.