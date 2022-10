Inter, Lukaku e Correa out. Inzaghi punta a riaverli col Barça: il Tucu anche dal 1′

L'Inter, per la sfida di sabato contro il Sassuolo, dovrà fare a meno di Lukaku e Correa. Il belga si è rivisto sui campi di Appiano, ma non è ancora pronto per scendere in campo.

"La speranza di Inzaghi è di recuperarli per la gara di mercoledì al Camp Nou contro il Barcellona: l’argentino magari anche per giocare dall’inizio come nella partita di San Siro di martedì, il belga almeno per la panchina, anche se la sensazione è che “Big Rom” tornerà a completa disposizione solamente per Inter-Salernitana in programma il 16 ottobre alle 12.30. Ieri il belga ha svolto il solito lavoro personalizzato, ma sul campo. A parte pure Correa", riporta Tuttosport.