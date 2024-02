Serata da incubo, quella di ieri all'Olimpico, per Romelu Lukaku. L'attaccante della Roma contro la sua ex Inter ha rivissuto i fantasmi del passato

"Un assist ad Acerbi e due occasioni per il 3-3 sprecate nella ripresa. La seconda sfida da ex di Romelu Lukaku con la Roma all’Inter finisce come all’andata: con una sconfitta. Ma soprattutto risveglia i fantasmi di una finale, quella di Istanbul dello scorso dieci giugno, e che vide il belga protagonista in negativo dopo aver cominciato la partita dalla panchina. Una scelta, quella di Simone Inzaghi, valsa lo strappo finale con l’Inter e i suoi tifosi che anche all’Olimpico, soprattutto nel riscaldamento, lo hanno accolto tra fischi e cori d’insulto".