Si preannuncia un'atmosfera di fuoco, domani pomeriggio, a San Siro per Inter-Roma: tutto pronto per l'accoglienza a Lukaku

Si preannuncia un'atmosfera di fuoco, domani pomeriggio, a San Siro per Inter-Roma. L'odiatissimo ex Lukaku, infatti, scalderà l'ambiente visto quanto accaduto in estate. Scrive il Messaggero: