Lukaku, nel futuro solo Inter: feeling con Conte, tifosi e città, nessun dubbio

L'attaccante belga ha trovato l'ambiente ideale per esprimere le sue qualità e sentirsi felice, dentro e fuori dal campo

Uno dei protagonisti dello scudetto dell'Inter è Romelu Lukaku: l'attaccante belga è stato decisivo a suon di gol, assist e giocate, rivelandosi un elemento imprescindibile per Conte. Nessun dubbio sul suo futuro a Milano, come sottolinea Sky Sport: "Lukaku è molto legato a questa maglia, a Milano, a San Siro. Ha trovato la sua dimensione ideale, con Conte ad allenarlo e i tifosi che lo amano: dipendesse da lui rimarrebbe a vita, non ha alcun dubbio. L'ha dimostrato anche quando si è fiondato in strada per festeggiare lo scudetto: ha voluto respirare la città, il tifo, immergersi completamente in questa avventura. Stagione super, 21 gol ma anche tanta generosità, assist, fatica per la squadra. Per quanto riguarda Lukaku, l'unico argomento da sottolineare è la sua felicità".