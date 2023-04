Lukaku, altro segnale di vicinanza: U13 Anderlecht esultano come lui – FOTO

Sempre più giocatori e squadre in giro per il mondo hanno scelto di esultare come Romelu Lukaku dopo i fatti di Juve-Inter

Un altro segnale di vicinanza a Romelu Lukaku. Arriva ancora dal suo Belgio e in particolare dalla squadra dove l'attaccante dell'Inter è cresciuto: l'Anderlecht. Sempre più giocatori in giro per il mondo hanno scelto di esultare come Big Rom dopo quanto accaduto in Coppa Italia contro la Juventus.