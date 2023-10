Dal ritiro del suo Belgio in conferenza, Romelu Lukaku è tornato anche sulla finale di Champions persa dall'Inter contro il Manchester City

Dal ritiro del suo Belgio in conferenza stampa, Romelu Lukaku è tornato anche sulla finale di Champions League persa dall'Inter contro il Manchester City. "Le opportunità da gol mancate in finale di Champions? I primi giorni mi sentivo un po’ a disagio, ma la mia mente era spenta per quello che era successo nei giorni precedenti. Ne parlerò più avanti".