È tornato da qualche giorno in Italia dopo aver risposto alla convocazione del Belgio. Romelu Lukaku si è messo a disposizione di Conte e ha avvisato tu: “Tranquilli, sono tornato”. Intanto si rilassa con un pomeriggio di prove di stile. A quanto pare il gigante dell’Inter ha deciso di rifarsi il guardaroba a con i suoi follower condivide il momento che arriva direttamente dal salotto di casa sua. Una specie di shopping casalingo. Altro che girare per ore in centro città.