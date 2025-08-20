"Grazie a tutti per i messaggi negli ultimi giorni. Apprezzo davvero il vostro supporto ma queste cose succedono e gli infortuni fanno parte del gioco. Ma per grazia di Dio mi sento bene e resto positivo, non importa cosa accadrà. Ci vediamo presto".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Lukaku: “Gli infortuni fanno parte del gioco. Mi sento bene e resto positivo. Non importa…”
ultimora
Lukaku: “Gli infortuni fanno parte del gioco. Mi sento bene e resto positivo. Non importa…”
In un post nelle storie del suo profilo Instagram, Romelu Lukaku ringrazia tutti per i messaggi ricevuti dopo l'infortunio
Così, in un post nelle storie del suo profilo Instagram, Romelu Lukaku. L'attaccante del Napoli si sottoporrà oggi al consulto chirurgico a per capire se sarà necessaria l'operazione in seguito all'infortunio alla coscia sinistra.
© RIPRODUZIONE RISERVATA