La Stampa – Inter, l’Europa League e la formula obbligata esaltano Lukaku: non è difficile intuire…

Due gol tra ottavi e quarti, due reti che hanno affossato prima il Getafe e poi il Bayer Leverkusen, Romelu Lukaku trascina l’Inter e si prepara alla semifinale di Europa League. Ed è proprio la competizione e l’edizione molto particolare che sembrano essere perfette per il belga ex Manchester United.

“Ora c’è l’Europa League che lo ha esalta e questa formula obbligata che sembra costruita su misura per lui, fatta apposto per un calciatore che ha affrontato ogni partita dell’esistenza come una finale, anche nel campo dietro casa” scrive La Stampa. Il quotidiano sottolinea anche il rapporto tra Lukaku e il suo allenatore Antonio Conte: “Non è così difficile intuire perché Conte è il suo allenatore ideale, perché con lui si sente libero. Compreso“.