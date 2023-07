Lukaku, Inter pronta a fare un’altra offerta al Chelsea. Ausilio lavora a…

Due settimane l'Inter ha fatto la sua mossa per riportare a Milano Romelu Lukaku . Il club nerazzurro ha infatti offerto 25 milioni di euro al Chelsea per il cartellino dell'attaccante belga. Il club inglese ha rifiutato, la richiesta è di 40 milioni di euro per cedere Big Rom.

Come sottolinea Tuttosport, l’Inter è pronta a fare un’altra offerta al Chelsea. "Ausilio lavora a un prestito oneroso (5 milioni), un riscatto a 30 e una serie di bonus, alcuni dei quali facilmente raggiungibili, altri frutto dei risultati dell’Inter, per arrivare a una valutazione anche più alta rispetto a quei 45 milioni ovviamente se i bonus “entrassero” tutti, compreso quello per la vittoria in Champions... Il suo, con l’Inter, Lukaku l’ha già fatto e l’incontro con l’avvocato Ledure ha certificato le coordinate del nuovo accordo che lo legherà al club nerazzurro, ovvero un quadriennale da 8.5 milioni a stagione".