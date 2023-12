CorSport su Lukaku: “Per Inzaghi era fondamentale per puntare allo scudetto. Ma Thuram…”

Marcus Thuram è entrato sin da subito nel cuore dei tifosi nerazzurri a suon di gol, assist e prestazioni sontuose, con grande sacrificio e molto spesso al servizio dei compagni. Il Corriere dello Sport, però, ricorda come Inzaghi, in estate, spingesse per il ritorno di Lukaku :

"Pensare che il tecnico piacentino, fino a luglio, aveva invocato il ritorno di Lukaku. Considerava Big Rom fondamentale per inseguire la seconda stella. Beh, fermo restando il valore del totem belga, ad Appiano Gentile nessuno lo rimpiange. C'è una perfetta compatibilità tecnica tra Lautaro e Thuram: si cercano e sanno come trovarsi, possono giocare uno a sinistra e l’altro a destra, ma anche mettersi in verticale. Per le difese avversarie, spesso, sono un rebus irrisolvibile, perché hanno qualità, velocità e fisico. Difficile trovare queste caratteristiche tutte assieme in una coppia", spiega il quotidiano che poi aggiunge: