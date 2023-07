TS – Lukaku, Juve alla finestra: “Offerte arabe? I bianconeri contano sulla sua determinazione”

Il centravanti del Chelsea, dopo l'addio all'Inter, è sempre nel mirino della Juve che attende sviluppi per questa trattativa

Il futuro di Romelu Lukaku è ancora da decidere. Tornato al Chelsea, dopo la trattativa fallita con l'Inter, l'attaccante belga ora cerca una nuova sistemazione. La Juve rimane alla finestra in attesa di nuovi sviluppi.

"La Juventus tiene d’occhio da tempo i destini dell’attaccante belga (che ieri ha di nuovo donato un pensiero criptico ai social: “Non fidarti di nessuno”) e non mostra particolari ansie di fronte ai tempi che si allungano e neppure al cospetto delle notizie di rilancio da parte degli intermediari sauditi. Nelle ultime ore, infatti, si sono diffuse indiscrezioni secondo cui l’Al Hilal avrebbe offerto un triennale a 100 milioni di euro complessivi (30 l’anno più 10 di bonus) all’attaccante e, quel che più ingolosisce il Chelsea, 50 milioni al club. E’ ovvio che i bianconeri non potrebbero replicare di fronte a certe cifre, ma contano sulla determinazione di Lukaku e, in ogni caso, si cautelano percorrendo altre piste", spiega Tuttosport.