Cds – Lukaku, messaggio chiaro: una cosa è certa. Con l’Inter è finita quando ha deciso…

"Quando l’odio non funziona, iniziano a dire bugie". È la frase con cui Romelu Lukaku ha rotto il silenzio dopo che l'Inter ha abbandonato la trattativa col Chelsea. "Messaggio piuttosto chiaro, perché una cosa è certa in questo momento: c’è la Juve nei suoi piani e non altri ripensamenti o cambi di programma. Chiaramente la mossa ha agitato ancora di più le acque, perché chi non è dalla sua parte ne ha approfittato per dargli addosso una volta di più", sottolinea il Corriere dello Sport .

"Le ultime settimane sono state pesanti, non solo per il grande caldo. Dopo aver detto sì alla Juve, Big Rom ha fatto sì che il Chelsea fosse pronto ad accettare i 40 milioni proposti, rispondendo poi alla convocazione posticipata di cinque giorni senza arrivare ai ferri corti. Ma il Chelsea e Boehly in questo momento sono gli ultimi dei suoi pensieri: allenarsi per arrivare da Allegri al meglio, questo è il piano in corso. Con l’Inter è finita quando ha deciso di non dare seguito alle richieste di conferma, in quel momento aveva già scelto la Juve e dopo qualche giorno lo ha comunicato ai nerazzurri. Da quel momento il clima si è fatto rovente da tutti i punti di vista e le tribune social sono letteralmente impazzite".