Il belga affronterà con la sua squadra in EL la formazione rossonera che tante volte ha incrociato nel derby di Milano e vorrebbe restare a giocare in Serie A

Quando era a Milano ha segnato in tutti e cinque i derby giocati "ed è stato anche l’unico a tenere testa a una figura così carismatica come quella di Ibrahimovic. Big Rom vuole vincere l’Europa League e raggiungere il quarto posto per poter indirizzare anche il proprio destino. Punta a convincere il Chelsea ad abbassare il costo del suo cartellino per restare nella Capitale", scrive il Corriere dello Sport di lui.