Mondiale per Club, Lukaku decisivo: contro l’Al-Hilal un suo gol manda in finale il Chelsea

Marco Macca

Romelu Lukaku ha regalato al Chelsea campione d'Europa in carica la finale del Mondiale per club di calcio, in corso negli Emirati Arabi. Sul terreno del Mohammed Bin Zayed Stadium di Abu Dhabi, l'attaccante belga ha deciso la sfida contro l'Al-Hilal, squadra di Riad, con una rete segnata dopo 32' di gioco.

Nell'ultimo atto della competizione, i 'Blues' affronteranno i brasiliani del Palmeiras, che ieri hanno battuto 2-0 l'Al Ahly, formazione del Cairo.