Inter, obiettivo seconda stella. Da Zhang a Marotta e Ausilio una sola richiesta a Inzaghi

Ieri si sono svolte in sede le conferenze stampa di Inzaghi e Marotta. Chiaro l'obiettivo stagionale dell'Inter: vincere il campionato

Ieri si sono svolte in sede le conferenze stampa di Inzaghi e Marotta. Chiaro l'obiettivo stagionale dell'Inter: vincere il campionato. È stato ribadito più volte nella giornata di ieri e il tecnico dei nerazzurri lo sa bene. Dopo la grande cavalcata europea della passata stagione, ora bisogna tornare a primeggiare in Italia.

"Iniziare la terza stagione consecutiva alla guida dell’Inter è già di suo una rarità. Il mestiere è usurante e in questi luoghi di solito si sopravvive assai meno: ciò che tocca adesso a Simone Inzaghi non accadeva dai tempi del primo Mancini, annata 2006-07. Per questo, viste le turbolenze della scorsa stagione, inutile ora mordicchiarsi la lingua: nel presentare ieri la nuova stagione, il tecnico nerazzurro ha detto chiaro e tondo quale sia l’obiettivo massimo inciso sui muri di Appiano e ripetuto alla truppa ogni santo giorno", spiega La Gazzetta dello Sport.