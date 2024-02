A DAZN si è parlato pure di Lukaku e della sua avventura alla Roma dopo l'addio all'Inter. In particolari a Tutti bravi dal divano gli opinionisti del canale streaming, hanno detto la loro sul lavoro svolto dal belga in giallorosso.

Behrami ha sottolineato: «La cosa che mi manca di lui è che non si espone mai dopo il casino con l'Inter, come se si nascondesse, se non tira fuori quel carattere lì fa difficoltà. Sta dimostrando la sua indole. Lui non lo vedo più presente anche dal punto di vista mentale, trascina poco, fa la sua partita ma dal punto di vista emotivo non si sente. Credo si sia pentito di aver lasciato l'Inter».