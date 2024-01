"Se però l'euro-assalto sarà a vuoto e i giallorossi non riusciranno a piazzarsi alle spalle delle attuali prime tre, serve... un piano d'uscita. Perché restare al Chelsea è un'opzione che non vuole prendere in considerazione. Dopo i prossimi Europei, Lukaku avrà 31 anni e l'obiettivo di giocare con la fascia da capitano al braccio anche i Mondiali del 2026. L'esperienza negativa di Benzema in Arabia Saudita non lo lascia del tutto tranquillo, ma ha capito che i top club europei desiderosi di acquistarlo non sono molti (eufemismo). Ecco perché questo è il momento di tenersi aperte anche strade che la scorsa primavera-estate aveva sbarrato. Se poi davvero si trasferirà a Riad o a Gedda lo vedremo. Di certo il sesto cambio di maglia dal 2017 a 2024 ora non può certo essere scartato. Big Rom ha le valigie sempre pronte".