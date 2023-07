Il Giornale – Lukaku risponda a questa domanda. Non prenda in giro i tifosi. È vero che…

"È stato detto e scritto tanto su di lui e sulla clamorosa rottura con l'Inter, che aveva accolto il "figliol prodigo" tra le proprie braccia, salvo poi sentirsi tradita sul più bello. Invece no. Non ha voluto firmare con l'Inter (così è stato scritto, e lui non ha smentito). Evidentemente non gli andava più bene. Aveva trattato (tramite il suo staff) con la Juventus e in precedenza anche con il Milan quando ancora si doveva giocare la finale di Champions a Istanbul. Era questo il "grande amore" che Big Rom giurava per i colori nerazzurri? Basta, Romelu. Non aggiungere altro. O ci spieghi che è tutto falso, che siamo stati tutti ingannati da qualche bugiardo (e dovresti fare i nomi) che ha manipolato la tua buona fede, oppure è meglio che tu stia zitto. Basta coi giochini e le mezze frasette enigmatiche. Se vuoi dire qualcosa di sensato dillo".