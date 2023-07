Tuttosport: “Lukaku sbuffa: si aspettava un’Inter più decisa. Non sorprenderebbe se…”

Oggi è atteso il rilancio dello United e le prossime 24 ore potrebbero essere decisive per chiudere la trattativa Onana. "A quel punto l’Inter avrà i fondi per strappare il sì del Chelsea che aspetta una proposta che fra prestito, obbligo di riscatto e bonus tocchi i 40 milioni. Bisogna però sbrigarsi perché Lukaku, come detto, inizia a sbuffare. Finora non ha voluto ascoltare altre proposte, ma se la situazione non verrà definita entro il weekend, non ci sarebbe da sorprendersi se il belga cominciasse a sondare altre piste, a offrirsi a grandi club alla ricerca di un 9 di prim’ordine come lui. I soldi di Onana, dunque, serviranno all’Inter per stringere per Lukaku", chiosa Tuttosport.