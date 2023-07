L’ultimo capriccio. Sotto pressione, Lukaku scappa. Ha baciato la maglia dell’Inter, ma…

"La fuga a Londra nel 2022, il ritorno a Milano pianificato con largo anticipo, con tanto di intervista non autorizzata in cui chiedeva scusa ai tifosi. Ma nessuno si sarebbe aspettato questo ultimo colpo di teatro. Certo, al Chelsea non c’era futuro, ma il tradimento all’Inter, al suo popolo e ai suoi colori, dopo aver giurato amore eterno e baciato la maglia, cancella velocemente ogni traccia del suo percorso nerazzurro. Il finale è ancora da scrivere, ma ormai il re è rimasto solo", chiude la Gazzetta dello Sport.