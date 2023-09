BBC – Lukaku, storia di un nomade del calcio dallo sguardo errante. Con l’Inter…

Mercato chiuso da giorni e pista Lukaku abbandonata da settimane e settimane. Ma in Inghilterra tiene ancora banco la questione: perché il belga si è comportato così. Un dilemma esistenziale che è valso un editoriale della BBC. Il sito del noto canale ha speso parole per l'attaccante "che vuole essere amato". E a proposito di quanto successo negli ultimi mesi Mina Rzouki scrive: "La Roma è il settimo club di Lukaku in 10 anni. Un decennio di viaggi per l'enigma belga. Abbiamo visto il calciatore giocare per diversi club, condurre una dozzina di interviste rivelatrici, ammirare una manciata di murales italiani dipinti in suo onore e lavorare con rappresentanti diversi, lasciando uno a chiedersi: chi è Lukaku e dove vuole andare o essere?".