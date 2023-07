Standard – Lukaku, il Chelsea preferisce l’offerta dell’Inter e ha un motivo

I due club sono pronti a chiudere la trattativa per il belga ma lui non risponde ai dirigenti nerazzurri e ci sarebbero di mezzo le discussioni con la Juve

C'è un intreccio legato a Lukakuche sta tenendo banco in queste ultime ore. Il giocatore, attraverso il suo rappresentante, starebbe parlando con la Juventus e l'Inter, che avrebbe trovato l'accordo per il Chelsea, non avrebbe ricevuto il suo ok definitivo per chiudere la trattativa. Dal giornalista dello Standard Sport, Kinsella, la conferma alla motivazione del club inglese che vedrebbe di buon occhio l'offerta nerazzurra e per questo sarebbe pronto a dire sì alla cessione di Lukaku a 35+5, quindi 40 mln, stessa cifra offerta dai bianconeri.