Lukaku scatenato: altri 2 gol col suo Belgio, sono 6 in 3 gare verso gli Europei

Romelu Lukaku letteralmente scatenato col suo Belgio. Nel match contro l’Estonia valido per le qualificazioni ai prossimi Europei, Big Rom ha segnato due gol in tre minuti. Prima al 37’, poi al 40’, sono così 6 in 3 partite, è in testa alla classifica cannonieri delle qualificazioni con l’attaccante dell’Atalanta Hojlund.