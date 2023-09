A Lukaku risponde Zapata a 5′ dalla fine: Torino-Roma 1-1, giallorossi a -10 dall’Inter

Il pareggio non sposta molto gli equilibri in classifica: il Torino sale a quota 8 agganciando Napoli e Frosinone, la Roma resta invece a 5

Il pareggio non sposta molto gli equilibri in classifica: il Torino sale a quota 8 agganciando Napoli e Frosinone, la Roma resta invece a 5 al pari del Monza in tredicesima posizione.