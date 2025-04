L'ex centrocampista colombiano si è spento a soli 47 anni: aveva giocato a lungo in Italia con le maglia di Parma, Sampdoria, Lecce e Modena

Lutto nel mondo del calcio: è morto a soli 47 anni Jorge Bolaño, ex centrocampista colombiano che, nel corso della sua carriera, aveva giocato a lungo in Italia con le maglia di Parma, Sampdoria, Lecce e Modena tra il 1999 e il 2009. Bolaño è stato stroncato da un infarto a Cucutà, in Colombia, mentre partecipava al compleanno di un parente.