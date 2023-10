Macellari: “Lukaku? Non approvo come ha trattato i tifosi dell’Inter. Con Inzaghi…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabio Macellari ha parlato del mancato ritorno all'Inter di Romelu Lukaku dopo una rocambolesca estate di mercato. Questa l'opinione dell'ex giocatore: “Come giocatore mi è sempre piaciuto, ma non capivo come mai non riuscisse a sbloccarsi. Lukaku non vuole mai partire dalla panchina e lo capisco. Sono contento dei gol meritati che si sta portando a casa. Non approvo, avendo avuto anche io il passaggio dall’Inter al Cagliari litigando col Presidente, il modo in cui ha trattato il tifo interista”.