L'ex Racing Genk, arrivato a Bergamo nella sessione invernale del 2021 per 9 milioni circa, in nerazzurro ha disputato 96 partite

Joakim Maehle non è nemmeno in panchina nell'Atalanta impegnata nell'amichevole in sede a Zingonia contro la Pergolettese. La società sta infatti perfezionando il trasferimento dell'esterno danese classe 1997 al Wolfsburg: sarà a titolo definitivo per 13 milioni di euro.