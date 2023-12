GdS – Bologna, altra magia di Motta a San Siro. Dentro Zirkzee e Ndoye e partita ribaltata

"Ed è ancora lui a non sbagliare il piano-partita: Mago Motta infila - a Inter convinta di potercela fare - due che alzano il tasso di adrenalina, qualità, imprevedibilità: quando il tecnico del Bologna decide di mettere Joshua Zirkzee e Dan Ndoye, beh, la situazione non solo cambia. Sterza. Decolla. E la Modalità Aereo, quella che fa toccare vette sempre migliori, non estrania le attenzioni su una squadra che non dà mai nulla per perso. Come, e proprio, il suo allenatore che ormai per tutti è Drago Motta", scrive La Gazzetta dello Sport.