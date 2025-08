"È cambiata la storia, i luoghi comuni sul tecnico che non incide più di tanto sarà bene abbandonarli una volta per tutte. Il tabellino ora si legge iniziando dal fondo. Conte nel Napoli, Allegri al Milan, ma pure Gasperini nella Roma dei giovani e Sarri nella Lazio che non può fare mercato. L’eccellenza è qui. L’eccellenza di allenatori riconosciuti e riconoscibili, perché vincenti in Italia e fuori, leggi Conte. In Italia ormai va così. Va che — a contarli bene — quanti giocatori davvero europei ci sono oggi in Serie A? Ovvero, quanti realmente ambiti dai top club ? Non si arriva a finire le dita di una mano. E così le società si affidano ai grandi allenatori", si legge sul Corriere della Sera.