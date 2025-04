"Nike e FC Internazionale Milano annunciano una nuova e straordinaria collaborazione con il leggendario campione di motociclismo Valentino Rossi". In una nota il club nerazzurro annuncia una partnership che ha portato alla realizzazione di "una maglia speciale che unisce il mondo del calcio e delle due ruote, creata in onore del 46° compleanno di Valentino e della sua grande passione per la squadra nerazzurra".

La classica jersey Away 2024/25 dell’Inter è stata rivisitata con l’aggiunta di elementi iconici della carriera di Valentino Rossi: in particolare, il celebre "Sole e Luna" è stato integrato nel cuore del design della maglia, a simboleggiare l’unione di due mondi e a e celebrare il legame speciale tra Rossi e l'Inter. Tra i dettagli esclusivi della jersey, spicca il numero 46 sotto lo swoosh Nike insieme a una seconda etichetta situata sul fondo della maglia, recante la scritta "Engineered to the exact specifications of Valentino Rossi".